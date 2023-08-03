TBMM Başkanı Kurtulmuş Genel Kurulu toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun 8 Ağustos Salı günü toplanması için çağrıda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü toplanıyor.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.