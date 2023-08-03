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SGK borç yapılandırmasında son gün!

SGK, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme tarihini 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzattı. SGK, "SGK borçlarınızın son ödeme gününü unutmayın!" diye uyardı.

Ekleme: 3.08.2023 - 10:50 Güncelleme: 3.08.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
SGK borç yapılandırmasında son gün!SGK, borç yapılandırmasında süre uzatıldı. Buna göre vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yapılandıranların, ilk ve ikinci taksit tutarlarını 3 Ağustos gece yarısına kadar ödemesi gerekiyor. 48 aya kadar da taksit seçeneği var.

48 AY TAKSİT İMKÂNI

Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 3 Ağustos gece yarısında dolacak. Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine 3 Ağustos gece yarısına kadar yapması gerekiyor.

SGK borç yapılandırmasında son gün!
Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün.

Bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.

YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

İNTERNETTEN ÖDENEBİLİR

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılma imkânı var. Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet, telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

GELİR VE MTV'DE DE SON 1 HAFTA

Öte yandan, 2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak. Ayrıca, 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek.
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