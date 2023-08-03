Çanakkale açıklarında 57 göçmen yakalandı
Türk Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 yakaladığı düzensiz göçmenleri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor...
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı mobil radarı "MORAD-8", Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.
57 göçmen teslim edildi
Ekiplerin "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.