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Çanakkale açıklarında 57 göçmen yakalandı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 yakaladığı düzensiz göçmenleri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ekleme: 3.08.2023 - 09:48 Güncelleme: 3.08.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale açıklarında 57 göçmen yakalandı
Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı mobil radarı "MORAD-8", Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

57 göçmen teslim edildi

Ekiplerin "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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