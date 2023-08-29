Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar! Günlük üretim hedefi belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşfinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:'Yılda 50 milyon ton petrol ve petrol ürünleri ithal ediyoruz. Bunun parasal karşılığı 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolardı. Doğal gazda 55 milyar metreküplük ithalatımız var. Bunun geçen yıl için parasal karşılığı 38,4 milyar dolar. Türkiye, 38 milyon ton kömür ithal etmiş. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 9-10 milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir büyük ithalat kalemiyle başa çıkmak, dışa bağımlılığı azaltmak, bizim enerji politikamızın en temel önceliklerinden.'Karadeniz'de gaz üretimi konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunu, sahada 15 ila 18 milyar metreküplük üretime çıkılacağını vurgulayan Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarına ilişkin, 'Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız ama hedefimiz 2025 yılına kadar bu üretim rakamını 100 bin varile çıkarabilmek.' diye konuştu.Sinan Yılmaz'ın petrol sahasından aktardıkları: Gabar Dağı denildiğinde daha önce herkesin aklına terör geliyordu ancak şu anda burası petrol ile anılıyor. Biz şu anda Şehit Esma Çevik petrol sahasının içerisindeyiz. Bölgede sondaj çalışmaları devam ediyor. Petrol aramak için mühendisler harıl harıl çalışıyor.Şu anda Gabar Dağı bölgesinde günlük 20 bin petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Ancak 2025 yılına kadar asıl hedef günlük 100 bin varile kadar çıkmak. Konuyla ilgili mühendislerin çalışması kesintisiz devam ediyor. Tabi sadece burası değil bu dağı arka tarafında bulunan kısmında da petrol arama çalışması devam ediyor. Şehit Şenay Aybüke Yalçın petrol sahası petrol fışkırıyor. Günlük 20 bn varil petrol çıkarılıyor.Burada çıkarılan petrol depolandıktan sonra işlenmesi Batman'a gönderiliyor. Oradan da piyasaya sürülüyor. Sadece Gabar Dağı bölgesinde değil aynı zamanda Kato Dağı'nda da petrol aram çalışması yine Siirt'in Pervari ilçesinde Hakkari ve Van'da da eylül ayında keşif çalışmaları başlayacak. Şu anda ülkemizin birçok ilinde petrol arama çalışması devam ediyor. Hem karada hem denizde bu çalışmalar sürüyor.Gerek Karadeniz'de gerek Akdeniz'de doğalgaz çalışmaları sürüyor. Karada ise Gabar ve Kato bölgesinde adete petrol fışkırıyor. Burada çıkarılan petrolü ekranlara getirdik. İşte bu petrol ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Şırnak'ın kaderi de bu anlamda değişmiş olacak. Burası tamamen terör bölgesiydi ve operasyonlardan sonra burası terörden temizlendi.Şehit Esma Çevik petrol sahasında yer alan 1. kuyuda çıkan petrol 2 bin 300 metre derinlikten çıkarılıyor. Buradaki petrol yaklaşık 70 derece ve sımsıcak olarak yeryüzüne çıkarılıyor. İşte buradan çıkarılan bu petrol depolandıktan sonra işleniyor ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Buradaki petrolün kalitesi Suudi Arabistan'da çıkarılan petrol ile aynı kalitede.Gabar Dağı petrol sahası 1990'lı yıllardan 2021 yılına kadar terör ile anılan bir yerdi. Komando birliklerinin yapmış olduğu başarılı operasyonlardan sonra burası artık huzura kavuştu. Askeri operasyonlardan sonra petrol operasyonları için mühendisler düğmeye bastı ve ülke ekonomisi için çok ciddi katkılar sağlayacak işlerin altına imza atıldı. Burada mühendisler hala petrol bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hedef 2025 yılına kadar günlük 100 bin varil petrol üretimi.