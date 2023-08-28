O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya çevreleri, Konya'nın batısı, Eskişehir'in güneyi, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazartesi günü , Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının da Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, yarın Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 19°C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 23°C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 20°C, 34°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 21°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 23°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 23°C, 35°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 26°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 24°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 27°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, yarın Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Konya'nın batısı ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 13°C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 30°CAz bulutluDÜZCE 20°C, 30°CAz bulutluKASTAMONU 12°C, 30°CAz bulutluZONGULDAK 18°C, 26°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 20°C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, yarın batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 15°C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS 9°C, 30°CParçalı ve az bulutluMALATYA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, yarın batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 31°CAz bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 25°C, 37°CAz bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutluŞANLIURFA 25°C, 35°CAz bulutlu ve açık