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O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar pazar günü batı bölgelerde düşerken, yeni hafta için sağanak uyarısı geldi. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ağustos hava durumu raporu.

Ekleme: 28.08.2023 - 09:29 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya çevreleri, Konya'nın batısı, Eskişehir'in güneyi, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazartesi günü , Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının da Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 27°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, yarın Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Konya'nın batısı ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE 20°C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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