O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar pazar günü batı bölgelerde düşerken, yeni hafta için sağanak uyarısı geldi. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ağustos hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya çevreleri, Konya'nın batısı, Eskişehir'in güneyi, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazartesi günü , Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının da Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 27°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, yarın Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Konya'nın batısı ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 20°C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık