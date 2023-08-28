  • USD: 26,53 - 26,57
  • EURO: 28,67 - 28,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz'e yerleşen istilacılar arasında eti yenilebilen tek tür olan aslan balığı, kilosu 500 liradan satılıyor. Vatandaşın menüde ilgi gösterdiği balık, düşük ekonomik değeri ve zahmetli avcılığı gerekçesiyle yeterince avlanmıyor. Bu nedenle tüketime yönelik talep, zaman zaman karşılıksız kalıyor.

Ekleme: 28.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor
Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz Körfezi'ne yerleşen istilacı türlerin sayısı, gün geçtikçe artıyor. Balon ve aslan balığı başta olmak üzere körfezdeki tür sayısı 70'i geçti. Popülasyonu kontrol altına almak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi zıpkınla av yarışması düzenleyip, balıkçılar arasında aslan balığı avcılığını teşvik ediyor. İstilacı türler arasındaki aslan balığı, daha çok kayalık yerlerde yaşıyor. Denizde doğal avcısı olmayan bu balık türünün popülasyon hızla artıyor.

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Eti yenebilen tek istilacı tür

İstilacı türler arasında eti yenebilen tek tür olan aslan balığı, ayrıca lüks balık restoranlarının menüsüne girdi. İlk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Lara'daki sosyal tesisi menüsünde balıkseverlere sunulan aslan balığı, oldukça ilgi gördü. Kilosu 500 lirayı bulan aslan balığı siparişlerine yetişmekte zorlanan sosyal tesis yöneticileri, balıkçılar ile anlaşma yolunu tercih ediyor.

Balıkçılardan gelen tüm aslan balıklarını satın alan işletme, aslan balığı avcılığının yeterince ilgi görmemesinden dert yanıyor. Balıkçılar ise aslan balığını düşük ekonomik değeri ve zahmetli avcılığı gerekçesiyle avlamak istemiyor.

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

'Tek çözümü insanların avlaması ve tüketmesi'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve çevre yüksek mühendisi Lokman Atasoy, aslan balığının hızla yayıldığını söyledi. Aslan balığının Ege ve Kuzey Ege'de de görülmeye başladığını belirten Atasoy, 'Popülasyonu hızla artıyor. Maalesef bir avcısı yok. Tek avcısı olarak insan görülüyor. Bizim onu avlamamız ve tüketmemiz, tek çözüm olarak görülüyor' dedi.

'Pazarlamada hiçbir sorun yaşamazlar'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden su ürünleri mühendisi Nazif Ay da aslan balığının kolay avlanan bir tür olduğunu belirtti.

Aslan balığının zıpkın ya da uzatma ağlar ile avlanabildiğini, ekonomik değeri bilinmediği için avcılığının az olduğunu kaydeden Ay, 'Aslan balığı avcılığını artırmaya çalışıyoruz. Avlanması kolay. Serbest dalış yapan arkadaşlarımız zıpkınla avlıyor ama uzatma ağlarla da avlanabiliyor. Balık avlandığı sürece restoranlara pazarlama noktasında hiçbir sorun yaşamazlar. Çok talep var' dedi.

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

'Çipuraya yakın bir tadı var'

Aslan balığı çorba, ızgara ya da tavada pişirilerek menüde sunuluyor. Vatandaş, çoğunlukla tavada pişmiş halini tercih ediyor. Aslan balığı tatmak için gelen Yener Savurkaç, balığın tadını beğendiğini söyledi.

Daha önce bu balık türünün ismini çok duyduğunu ve tadına bakmak için özellikle geldiğini belirten Savurkaç, 'Lezzetli bir balık. Çipuraya yakın bir tadı var' diye konuştu.

Nihan Şimşek de uzun süredir aslan balığının tadına bakmak için arayış içinde olduğunu söyledi. Tavada pişmiş halini sipariş verdiğini belirten Şimşek, tadını çok beğendiğini aktardı.


Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor
Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
AK Parti Olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
Bahçeli'den yerel seçim mesajı
Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Türkiye İki füzeyi art arda ateşlendi: Dünyada büyük yankı uyandırdı
TPAO 4 ilde petrol arayacak
Bu nasıl canilik! Yerde yatan köpeği ezip kaçtı... Başrolde skandallarla gündemden düşmeyen İETT
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
Fransız dergiden 5 savaş senaryosu! Yunanistan Fransa’ya sığınacak: Türkiye ile ilgili küstah ifadeler
Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor
Yunanistan’ın gözü bu görüşmede
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor! Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Türk düşmanı ABD’li senatörün başı dertte: Skandalları ifşa oldu! Ortalığı karıştıran külçe altın iddiası…
İETT otobüsü durağa daldı: Şoför kaçtı!
O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler