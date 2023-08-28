Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz Körfezi'ne yerleşen istilacı türlerin sayısı, gün geçtikçe artıyor. Balon ve aslan balığı başta olmak üzere körfezdeki tür sayısı 70'i geçti. Popülasyonu kontrol altına almak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi zıpkınla av yarışması düzenleyip, balıkçılar arasında aslan balığı avcılığını teşvik ediyor. İstilacı türler arasındaki aslan balığı, daha çok kayalık yerlerde yaşıyor. Denizde doğal avcısı olmayan bu balık türünün popülasyon hızla artıyor.İstilacı türler arasında eti yenebilen tek tür olan aslan balığı, ayrıca lüks balık restoranlarının menüsüne girdi. İlk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Lara'daki sosyal tesisi menüsünde balıkseverlere sunulan aslan balığı, oldukça ilgi gördü. Kilosu 500 lirayı bulan aslan balığı siparişlerine yetişmekte zorlanan sosyal tesis yöneticileri, balıkçılar ile anlaşma yolunu tercih ediyor.Balıkçılardan gelen tüm aslan balıklarını satın alan işletme, aslan balığı avcılığının yeterince ilgi görmemesinden dert yanıyor. Balıkçılar ise aslan balığını düşük ekonomik değeri ve zahmetli avcılığı gerekçesiyle avlamak istemiyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve çevre yüksek mühendisi Lokman Atasoy, aslan balığının hızla yayıldığını söyledi. Aslan balığının Ege ve Kuzey Ege'de de görülmeye başladığını belirten Atasoy, 'Popülasyonu hızla artıyor. Maalesef bir avcısı yok. Tek avcısı olarak insan görülüyor. Bizim onu avlamamız ve tüketmemiz, tek çözüm olarak görülüyor' dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden su ürünleri mühendisi Nazif Ay da aslan balığının kolay avlanan bir tür olduğunu belirtti.Aslan balığının zıpkın ya da uzatma ağlar ile avlanabildiğini, ekonomik değeri bilinmediği için avcılığının az olduğunu kaydeden Ay, 'Aslan balığı avcılığını artırmaya çalışıyoruz. Avlanması kolay. Serbest dalış yapan arkadaşlarımız zıpkınla avlıyor ama uzatma ağlarla da avlanabiliyor. Balık avlandığı sürece restoranlara pazarlama noktasında hiçbir sorun yaşamazlar. Çok talep var' dedi.Aslan balığı çorba, ızgara ya da tavada pişirilerek menüde sunuluyor. Vatandaş, çoğunlukla tavada pişmiş halini tercih ediyor. Aslan balığı tatmak için gelen Yener Savurkaç, balığın tadını beğendiğini söyledi.Daha önce bu balık türünün ismini çok duyduğunu ve tadına bakmak için özellikle geldiğini belirten Savurkaç, 'Lezzetli bir balık. Çipuraya yakın bir tadı var' diye konuştu.Nihan Şimşek de uzun süredir aslan balığının tadına bakmak için arayış içinde olduğunu söyledi. Tavada pişmiş halini sipariş verdiğini belirten Şimşek, tadını çok beğendiğini aktardı.