AK Parti Olağanüstü kongresi 7 Ekim'de

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi.Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemdeydi.Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.