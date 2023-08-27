  • USD: 26,41 - 26,45
  • EURO: 28,49 - 28,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da depremin ardından 358 okul eğitime başlayacak

Depremlerde zarar gören Hatay'da, hasar alan 358 okul, titizlikle süren bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriliyor.

Ekleme: 27.08.2023 - 13:54 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da depremin ardından 358 okul eğitime başlayacak
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ili büyük yıkıma uğrattı...

Yıkıcı depremlerin ardında evlerin yanı sıra onlarca tarihi ve kamu binası da hasar aldı.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde büyük yıkım kayıpların verildiği kentlerin başında ise Hatay geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin ardından eğitime ara verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kentteki birçok okulun zarar gördüğünü söyledi.

Öte yandan depremin ardından yeni yılda okullardaki hasar giderilirken yeniden eğimin başlayacağı ifade edildi.

"358 okulumuz, 11 Eylül'de eğitim öğretime hazır hale gelecek"

Milli Eğitim Bakanlığıyla bu konuda sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

Gerek zarar gören okullarımızın hasar durumuna göre tadilatları yapılarak gerekse konteyner derslikler kurarak ilimizi yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriyoruz.

Allah'ın izniyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 11 Eylül'de özledikleri sınıflarına kavuşacaklar. İl genelinde 170 okulumuz depremde maalesef yıkıldı. 81'i orta, 196'sı da hasarlı olmak üzere 277 okulumuz hasarlıdır.

Bu okullarımızın durumları Bakanlığımızca oluşturulan komisyonca incelenmektedir. Bir okulumuzun bakım ve onarım süreci, yaklaşık olarak 35 günle 50 gün arası değişmektedir. İnşallah onarımı devam eden 358 okulumuz, 11 Eylül'de eğitim öğretime hazır hale gelecek.

İkili eğitim programı uygulanacak

Masatlı, yeni dönemde sınav seneleri olması dolayısıyla 8. ve 12. sınıflar haricindeki öğrenciler için ikili öğretim planlamasının gerçekleştirileceğini söyledi.

İl genelinde öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı olması açısından da taşıma sistemini planladıklarını aktaran Masatlı, ihtiyaç duyulması halinde öğretmenler için de ayrıca devreye girecek bir taşıma planlarının bulunduğunu vurguladı.

"Velilerimiz lütfen müsterih olsunlar"

Velilere de seslenen Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tabii bu süreçte velilerimizde, çocuklarının eğitim hayatlarının aksamadan sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi adına endişeler olabilir. Biz bunu makul karşılıyoruz, velilerimizin bu endişelerini çok iyi anladığımızı ve bu süreçte Valiliğimizin ilgili tüm birimleriyle 7/24 çalışma anlayışını ilke edinerek sahada olduğumuzu da ifade etmek isterim. Velilerimiz lütfen müsterih olsunlar.

"Hiçbirinin mağduriyetine müsaade etmeyeceğiz"

Hatay'daki öğretmenlerin, konaklama sorununu çözmek için, 6 bin 253 konteynerde misafir edileceğini dile getiren Masatlı, bu konteynerlerde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hatay'a hizmet etmek için gelen tüm öğretmenlerin, eğitime adanmış yürekleri temsil ettiğine dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu:

Hiçbirinin mağduriyetine müsaade etmeyeceğiz. Hataylı hemşehrilerimin de eğitime verdikleri önemi hem burada bulunduğum süreçte gözlemleme fırsatı buldum hem de öğrencilerimizin merkezi sınavlarda aldıkları başarılar bunu net bir şekilde göstermiştir.

İnşallah eski Hatay'ımıza tekrar kavuşup güzel yarınlara, eğitimin ışığıyla beraber yürüyeceğiz. İlimize ve tüm ülkemize şimdiden güzel, başarılı eğitim öğretim yılını temenni ediyorum.
Ağaç katliamı devam ediyor! İBB, Maltepe'de 17 çam ağacı söktü
Muhalif cephede seçim hesaplaşması sürüyor: CHP yandaşı Portakal'dan Akşener'e 'yazıklar olsun'
Rusya dünyaya duyurdu: Prigojin'in öldüğü teyit edildi!
AK Parti'den GKRY'ne tepki! Şiddetle kınıyoruz
Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon
PKK/HDP arasındaki kirli ilişki! Pervin Buldan'ın yeğeni azılı terörist çıktı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Bunlar insafsızca eleştiriler
Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Maltepe'de orman yangını
CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz
Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı: Şükranla yad ediyorum
Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
Meral Akşener CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık
Türkiye ilk 10'da! Yatırımcı sayısı dörde katlandı: Londra, Almanya ve Milano'yu geride bıraktı
Milyonlara toplu sözleşme zammı! Emekli ve memurlar dikkat! Gözler Hakem Kurulunda
İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da ağır yaralanmıştı! Yunan başhekim anlattı: 7 saat süren operasyon…
Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...
Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak