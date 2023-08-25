İstanbul'da terör operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheliye yönelik 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul'da 5 ilçede 10 farklı adreste yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.