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Çanakkale’de acı tablo: Havadan böyle görüntülendi

Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan, basın mensuplarınca havadan görüntülendi.

Ekleme: 24.08.2023 - 15:42 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale’de acı tablo: Havadan böyle görüntülendi
Üç gün önce başlayan ve bu gün öğle saatlerinde kontrol altına alındığı duyurulan Çanakkale'deki orman yangınında ekipler soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.

Çanakkale’de acı tablo: Havadan böyle görüntülendi

Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.

Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.

Ayrıca bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları da kayıtlara yansıdı.

Çanakkale’de acı tablo: Havadan böyle görüntülendi

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