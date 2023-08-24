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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 değer kazanarak 7.667,45 puana yükseldi.

Ekleme: 24.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,25 puan artarak 7.667,45'e yükseldi. Toplam işlem hacmi 59,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 'şahin' adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, Fed'in 'şahin' politikalarına ne zaman son vereceğine yönelik soru işaretlerinin, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi varlığını korusa da dünkü verilerin piyasalarda risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede yeni konut satışlarının temmuzda aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi ise dikkati çekti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.900 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.
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