Başkan Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan şunları söyledi:Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm evlatlarımızı tebrik ediyor, her birini alınlarından öpüyorum. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 3810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyor. Dost ve müttefik ülkelerden 44 öğrencimiz eğitimlerini bitirerek ülkelerine döndü. Yeni mezunların katılımıyla teşkilatlarımız inşallah daha da güçlenecektir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı önemli değişiklilere gittik. Olumlu neticelerini pek çok alanda görüyoruz. Gerek hizmet standardı gerekse hukuk ve demokrasiye bağlılıkta geçmişle kıyas edilemeyecek seviyeye ulaştık. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli hizmetler alıyoruz.'TÜRKİYE TERÖR BELASINDAN ENİNDE SONUNDA KURTULACAKTIR'Dağa kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Diyarbakır Annelerinin cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Türkiye terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne tırlar dolusu silahlar, ne de ağababalarından görülen destekler acı akıbetin önüne geçemeyecektir. Teröristler ya Türk adaletine teslim olacaklar, ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Başka bir yol yoktur. Düzensiz göçle, zehir tacirleriyle mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. Türkiye'yi mülteci akınlarıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken, biz sahil güvenlik güçlerimizle onları dalgaların arasından kurtarıyoruz. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri artırdık. 143 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişini engelledik. Son 2,5 ayda 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Tarihimizde kültürümüzde yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine müsaade edemeyiz. Bu meseleyi vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Tamamlanmasıyla 1 milyon kardeşimiz vatanlarına dönebileceklerdir. Körüklenen yalan furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda büyük yol kat etmiştir.'KAHRAMANLARIN HAKKI ÖDENMEZ'Teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yürütebilir hale geldik. Muhalefetin Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelere rağmen başarımızı sürdürüyoruz. Son seçimler milletimizin bunlara prim vermediğini asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Biz sadece işimize bakıyor, Türkiye Yüzyılı'mızın inşasına giden yolda taşları temizlemeye çalışıyoruz. Kaliteli ve nitelikli bir eğitim her alanda olduğu gibi emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarıdır. Subay ve astsubaylarımızı en nitelikli yetiştiren hocalarımıza, komutanlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Mezunlarımız sadece ailelerinin değil 85 milyonun da iftihar kaynağı oldular. Büyük Türkiye'nin inşası için gösterilen her çabayı büyük takdirle karşılıyoruz. Gece gündüz demeden görev yapan kahramanların hakkı elbette ödenmez.