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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 7.637,9 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,69 azalırken, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,51 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile banka oldu.

Ekleme: 21.08.2023 - 13:31 Güncelleme: 21.08.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,62 puan artarak 7.637,9'a çıktı. Toplam işlem hacmi 66,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,69 azalırken, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,51 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile banka oldu.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Analistler, söz konusu kararların orta-uzun vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini, buna karşın piyasalarda da oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Öğleden sonra veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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