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Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugün başlıyor

Yurdu bugünden itibaren etkisi altına alması beklenen Eyyam-ı bahur sıcaklıkları, perşembe günü en üst seviyeye ulaşacak.

Ekleme: 2.08.2023 - 09:49 Güncelleme: 2.08.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugün başlıyorKuzey Afrika'dan Türkiye'ye gelen Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugünden itibaren yurt genelinde kavurucu etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar artacak
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

İstanbul'da Eyyam-ı bahur bugünden itibaren etkili olacak
Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, şöyle konuştu:

'İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz.'

Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugün başlıyor
Temmuz ayındaki sıcak hava dalgası beklenmiyor
Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, 'Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok.' sözlerini kullandı.

Vatandaşlar sıcaklara karşı dikkatli olmalı
Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti:

'Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli.'

Bakan Özhaseki'den sıcaklık uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklıklarının artacağına işaret ederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.'
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