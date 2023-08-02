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BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapılmış, "Akbelen ormanları katlediliyor" iftirası ortaya atılmıştı. Yangınlarda hükümeti suçlayıp, "rant için yakılıyor" iftirası bir kez daha çöktü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporu, 2015-2020 döneminde Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.

BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız
Ekleme: 2.08.2023 - 16:35 Güncelleme: 2.08.2023 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız
Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapılmış, "Akbelen ormanları katlediliyor" diyerek skandal bir yalan ortaya atılmıştı.

SKANDAL İFTİRA ÇÖKTÜ
Her yaz terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangınlarda hükümeti suçlayıp, "rant için yakılıyor" iftirası bir kez daha çöktü.

TÜRKİYE'NİN ORMAN VARLIĞINI ARTIRMA VE AĞAÇLANDIRMADAKİ BAŞARISI BM TARAFINDAN DA TESCİLLENDİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporu, 2015-2020 döneminde Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.

ORMAN VARLIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR
Orman Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, kurum teşkilatının çabalarıyla Türkiye'deki orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara, geçen yıl da 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.

Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretilip, bakımları gerçekleştiriliyor. Fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlandı.

Bu başarıya, FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da yer verildi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ DÜNYADA ALTINCI
Rapora göre, 2015 yılında Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncı basamaktayken 2020 yılı itibarıyla 27'nci sıraya yükseldi. Aynı raporda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı.

HEDEF ÜLKEMİZİN ORMAN VARLIĞINI YÜZ ÖLÇÜMÜMÜZÜN ÜÇTE BİRİNE ULAŞTIRMAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin söz konusu başarının gelecek dönem de sürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Başkan Erdoğan, 2021 yılında Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"SON 18 YILDA ORMAN VARLIĞIMIZI 2,1 MİLYON HEKTAR ARTIRDIK"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin orman varlığı ve ağaçlandırmada FRA raporuna yansıyan başarısının çok memnuniyet verici ve sevindirici olduğunu belirten Karacabey, "Bütün bunlar ülkemizin orman varlığındaki artışın uluslararası tescili anlamına geliyor. Son 18 yılda orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırdık. 2023 hedefimiz ise ülke yüzölçümünün yüzde 30'una karşılık gelen 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır." dedi.
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BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız
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