Kilosu 3000 TL! Burdur’da 3 arkadaş 5 kilo buldular! Sevinçten göbek atıp oynadılar

Burdur'da üç arkadaş mantar toplamak için girdikleri ormandan bir servetle çıktılar. Kilosu 5 bin TL'yi aşan mantar türünden tam 5 kilo bulan üç arkadaş, sevinçten göbek attılar. Bu anları Tiktok'ta paylaşan arkadaşlar, 1 milyon görüntülenmeye ulaştı.Geçtiğimiz aylarda Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Burdur'a gitti. Kardeşi İzzet ile arkadaşı İbrahim Uçar'ı da yanına alıp Burdur'un Aziziye köyüne bağlı ladin ve sedir ormanlarında gezintiye çıkan arkadaşların hayatı değişti.Burdur'un Aziziye köyünde bulunan ormanlık alanda mantar aramaya başlayan üçlü, eşsiz sedir ve ladin ağaçlarının dibinde çok sayıda kuzugöbeği mantarı buldu.Mantarın değerinin farkında olan üçlü, toplamda 5 kiloluk kuzugöbeği mantarı buldu. 3'lü bir gün içerisinde değeri 15 bin TL eden mantar bulmayı başardı.Yaşadıkları anı anlatan Karakaş, 'Biz o an kuzugöbeği mantarı bulduk. İki kardeş bir de arkadaş olarak oynadık. Dağda zeybek oynayalım dedik.Oynadık ve videoyu sosyal medyada paylaştık. 1 milyon görüntüleme aldık videodan. Hoşumuza gitti. Allah izin verirse yakında bir tane daha çekmeyi düşünüyoruz' dedi.Onur Karakaş buldukları mantarın kilosunun 3 bin TL olduğunu söylerken, 'Türkiye fiyatında yaşının kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor.2 günde 5 kilo topladık. Bir de aynı zamanda yurt dışında bunun gramajı daha pahalıymış. Biz bunu yiyoruz. Bu derde deva olan bir şey. Çam ormanının bulunduğu her yerde olur' diye konuştu.Kuzu göbeği mantarı faydalarını sahip olduğu besin değerlerinden kaynaklanmaktadır. Çok sayıda önemli besin değerine sahip olan kuzu göbeği mantarı, B1,B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum içermektedir.Kuzu göbeği mantarı bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahiptir. Düzenli kullanımda vücudu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı korumaktadır.Kansızlık olarak bilinen anemi hastalığının tedavisinde kuzu göbeği mantarı kullanımı oldukça etkilidir. Vücutta demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık, uzun süreli devam etmesi halinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen bir sorundur. İlaç ile tedavinin yanı sıra kuzu göbeği mantarı etkili bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir.Diyabet hastalığında kan şekeri düşüklüğüne iyi gelen doğal yöntemlerden birisi kuzu göbeği mantarıdır. Kan şekerini dengelemek ve buna bağlı gelişen sağlık sorunlarından etkilenmemek için sık sık kuzu göbeği kullanımı tavsiye edilmektedir.B2 vitamini eksikliğinde gözlerde katarakt, gibi göz sağlığı sorunları ortaya çıkabilmektedir. Kuzu göbeği mantarında bol miktarda B2 vitamini olması göz hastalıklarından korunmayı sağlamaktadır.