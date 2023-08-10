Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrasında açıklama yapan Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Bir metruk bina yıkıldı. Bir çocuğumuz hafif yaralı." açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekiplere ulaşan olumsuz bir bildirim olmadığını belirtip, "UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi.Yeşilyurt merkezli deprem sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.Depreme ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.Deprem sonrasında TRT Haber'e açıklama yapan Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Bir metruk bina yıkıldı. Bir çocuğumuz hafif yaralı. Birkaç tane daha yaralı ihbarı aldık." dedi.