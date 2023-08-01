Karaman'da boşanma aşamasındaki kocasını sevgilisine öldürttü

Karaman'da önceki gün saat 01.15 sıralarında 3 katlı binanın son katındaki dairede, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Annesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Ali Başar, kapı zili çalması üzerine uykusundan uyandı.Kapıyı açmasıyla birlikte silahla vurulan Mehmet Ali Başar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden olay yerinden kaçan şahısların içinde bulunduğu otomobili plakasından tespit etti.Yapılan araştırmalar neticesinde araç içerisinde Mehmet Ali Başar’ın resmi nikahlı eşi Ebru B. ile sevgilisi Mustafa B., T.K., F.H.Ş., S.A. ve G.T.’nin olduğu belirlendi.Cinayetle ilgisi bulunduğu ortaya çıkan 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlılarından Ebru B. ile sevgilisi Mustafa B. ve T.K.’nin öldürülen Mehmet Ali Başar’ın evine çıkıp zili çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte Mustafa B.’nin iki el ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi.Öte yandan, Ebru B.’nin bir süredir ayrı yaşadığı kocasından kurtulmak için sevgilisine cinayeti işlettirdiği öne sürüldü.Emniyetteki sorgularının ardından cinayet zanlısı Ebru B. ve sevgilisi Mustafa B.’nin de aralarında olduğu 6 kişi polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.6 kişi tutuklandıMahkemeye çıkarılan 6 zanlı “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Karaman'da boşanma aşamasındaki kocasını sevgilisine öldürttüCenazesi bugün defnedilecekCinayete kurban giden Mehmet Ali Başar’ın cenazesi ise dün öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.