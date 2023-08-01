İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde bulunan bir adrese şok operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu iki uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı. Operasyonda 298 kilo 550 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ve 26 kilo 650 gram Aseton ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.