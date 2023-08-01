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AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği

Ankaralilar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Dernegi (AHID) Genel Baskani Hilmi Yaman, engelli bireyleri düzenledikleri piknikte bir araya getirdi.

Ekleme: 1.08.2023 - 11:05 Güncelleme: 1.08.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği
Ankara’nin Çamlidere ilçesinde gerçeklesen piknige özel egitim rehabilitasyon ögrencisi 300’e yakin engelli birey katildi.

Seyh Ali Semerkandi Hazretlerinin türbe ziyaretiyle baslayan ve Aluçdagi Tabiat Parki’nda gün boyu devam eden etkinlige; AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yildiz, Kurtcan Çelebi, Osman Gökçek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara Il Baskani Alperen Kiliç, Çamlidere Belediye Baskan Yardimcisi Yüksel Tezer, AHID üyeleri, Özel Egitim Rehabilitasyon Kurucu Müdürleri ve Ankaralilar katildi.

Açilis konusmasini yapan Genel Baskan Hilmi Yaman, “Ankaralilar Dernegi olarak engelli bireylerimizin sosyallesmesi için genel merkezimiz ve subelerimizde programlar düzenliyoruz. Geleneksel sanatlarimiz ve önemli günlerimiz de bir araya geliyoruz, güzel kalplerinize dokunuyoruz. Bugün de burada sizlerle güzel bir gün geçiriyoruz. Çogu kardesimiz Ankara’da yasayip daha önce hiç Çamlidere’ye gelmemisler. Sizi burada agirliyor olmak çok güzel. Emegi geçen herkese tesekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, “Bu güzel ortamda bizleri bir araya getiren Ankaralilar Dernegi Baskani Hilmi Yaman agabeyimize ve emegi olan herkese çok tesekkür ederim. Sizlerle bir arada olmanin mutlulugunu sizlerle paylasmak istiyorum. Engelsiz Yasam Piknigi’ne hos geldiniz, sefalar getirdiniz” diye konustu.

Program sonunda Özel Egitim Merkezi tarafindan Hilmi Yaman’a plaket takdimi yapildi.

AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği

AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği

AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği

AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği

AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği

AHID'ten örnek bir proje daha: Engelsiz Yasam Pikniği

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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