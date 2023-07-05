  • USD: 26,00 - 26,05
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet ve akıllı saatlerin sınıflarda yasaklanması yönünde karar alındığını duyurdu.

Ekleme: 5.07.2023 - 10:07 Güncelleme: 5.07.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, eğitim sektöründeki kurumlarla ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda, ortaokul ve liselerde cep telefonlarının sınıflarda yasaklanacağı belirtildi.

Telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıtması ve öğrenme becerilerini zayıflatması gerekçesiyle kararın alındığı ifade edilen açıklamada, akıllı saat ve tabletlerin de yasak kapsamına dahil edildiği aktarıldı.

'TİKTOK VİDEOSU SEYRETMEK YOK'

Açıklamada, Eğitim Bakanı Robbert Dijkgraaf'ın 'Telefonlar her ne kadar hayatımızın her alanını sarsa da sınıfta olmamaları gerekir. Öğrenciler konsantre olmak ve iyi şekilde öğrenmek için her imkana sahip olmalı. Araştırmalar cep telefonlarının bunu engellediğini gösteriyor. Öğrencileri bu duruma karşı korumalıyız.' değerlendirmesine yer verildi.

'Artık TikTok videosu seyretmek, sınıf arkadaşınla mesajlaşmak veya Snapchat'ten fotoğraf paylaşmak yok.' ifadeleri yer alan açıklamada, uygulamanın üniversiteleri kapsamadığı kaydedildi.

UYGULAMA 1 OCAK 2024'TE BAŞLAYACAK

Telefon yasağı kararının uygulanış şeklinin okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrencilere bırakıldığı aktarılan açıklamada, sınıflarda telefonun tamamen yasaklanabileceği gibi hastalık ve engellilik gibi istisnai hallerde veya dersin içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde kullanımına izin verilebileceği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2024'te başlayacak uygulamanın 2023-2024 eğitim dönemi sonunda istenilen başarıya ulaşmaması durumunda gerekirse yasal bir düzenleme haline getirilebileceği bildirildi.
Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvasına kilit
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
CHP lideri Kılıçdaroğlu pes dedirtti! Tepkiler dinmiyor
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Fransa'da kaos devam ediyor: Bir genç daha polis kurşunuyla öldü
İsveç için o tarihe işaret edenlere soğuk duş! Bakan Fidan'ın NATO açıklaması dünya gündeminde: Zaman baskısına boyun eğmek yok
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'sosyal medya' açıklaması: Erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız
'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
CHP'li Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Ekrem İmamoğlu'na: Dağ fare doğurdu
Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?
İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: İktidar için değişim
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken isimler! FETÖ'cülükle suçlanan isim Teşkilat Başkanı oldu! Ümit Özdağ çok ağır konuşmuştu
Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği 'ev ödevi' ayarı dünya basınında
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor