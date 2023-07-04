Türkiye'ye girecekti: PKK'lı terörist sınırda yakalandı
Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Güvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.