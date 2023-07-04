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Türkiye'ye girecekti: PKK'lı terörist sınırda yakalandı

Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Ekleme: 4.07.2023 - 11:44 Güncelleme: 4.07.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye girecekti: PKK'lı terörist sınırda yakalandıGüvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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