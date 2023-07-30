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Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı

Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayiindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Tarık Ö.'nün, terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Twitter hesabından paylaşım yapmayan Tarık Ö.'nün, terör soruşturmaları nedeniyle tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımları ve FETÖ'cü hesapları beğendiği görüldü.

Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı
Ekleme: 30.07.2023 - 15:10 Güncelleme: 30.07.2023 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı
Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliler çalışmaları sürerken, şüphelilerden Tarık Ö. ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Twitter hesabından paylaşım yapmayan Tarık Ö.'nün, terör soruşturmaları nedeniyle tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımları beğendiği görüldü.

PKK sempatizanı Tarık Ö'nün FETÖ'nün ABD imamlarından biri olan Sacit Arvasi'nin ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımını da beğendiği ortaya çıktı.


Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı

Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı

Ne olmuştu?
Olay, dün 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi.

İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.

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Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı
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