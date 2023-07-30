  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Davut Gül: Kaçak göçmen sorunu kısa zamanda İstanbul'un gündeminden çıkacak

Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül'ün gündeminde kaçak göçmen konusu vardı. Vali Gül, "Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak" dedi.

Ekleme: 30.07.2023 - 17:16 Güncelleme: 30.07.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Davut Gül: Kaçak göçmen sorunu kısa zamanda İstanbul'un gündeminden çıkacak
Türkiye'nin kaçak göçmenlerle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bu mücadeleyi sürdüren isimlerden birisi de İstanbul Valisi Davut Gül.

Göreve başlar başlamaz başıboş sokak köpeği ve dilenciler konusuna büyük önem veren Vali Davut Gül, kaçak göçmen sorunuyla da önemli bir mücadele veriyor.

Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor
Vali Gül'ün emirleriyle birlikte emniyet teşkilatı İstanbul sınırları içerisinde kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül Çekmeköy’e bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sorun ve talepleri tek tek not aldı
Vatandaşlarla bir araya Vali Gül vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyip not aldı.

Kaçak göçmen sorununa değindi
Kapsamlı ziyaretini sürdüren Vali Gül'ün gündeminde kaçak göçmen sorunu da vardı.

Vali Gül, kaçak göçmenlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak"
Kaçak göçmenlerle ilgili konuşan İstanbul Valisi Davut Gül şunları söyledi:

Kaçak göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bir uygulama var. İstanbul'da da çalışmalar devam ediyor. Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak.

Kayıtlı göçmen sayısı 1 milyon 203 bin kişi
Resmi rakamlara göre İstanbul’da kayıtlı göçmen sayısı 1 milyon 203 bin kişi.

Bu sayıya geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler, okul ya da iş nedeniyle ikamet izni bulunan yabancılar da dahil.

Ancak İstanbul’daki göçmenlerin çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

2 ayda 16 bin kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 2 ay önce kaçaklarla ilgili başlatılan denetimlerde 16 bin 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul'da son iki aydır güvenlik güçlerinin yoğun mesai harcadığı kaçak göçmen konusuyla ilgili yeni bir karar daha alındı.

İstanbul'daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı
İstanbul İl Göç İdaresi Başkanlığı, kayıtları başka illerde olmasına rağmen İstanbul’da yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilere 24 Eylül’e kadar kenti terk etmeleri için süre tanıdı.

Ancak 6 Şubat’taki depremden etkilenen illerdeki Suriyelilere istisna olarak, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’da geçici olarak kalma izni tanındı.
Mide bulandıran görüntüler infiale neden olmuştu: Çıplak halde zeytin tankının içine giren kişi tutuklandı
Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı
Bilanço ağırlaştı! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 7 ölü 21 yaralı...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bayraktar iddiasına sert tepki: Sinsi niyetlerini ortaya koydular
MSB'den flaş açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Yüksek Askeri Şura’yı toplayacak: Genelkurmay Başkanı belli olacak
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Yavaş’a: “4.5 yılda Ankara'da ne yaptın?”
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
Kars'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var...
CHP'li Mahmut Tanal isim listesini kendisine göstermeyen jandarma personelini kovaladı: Askere 'eşkıya' dedi
CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı
İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
Su-25'lere Türk imzası! Testi başarıyla geçti
Bakan Koca duyurdu: Yönetmelik yürürlüğe girdi! Yasak olacak
İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleri: 'Tabanımız sıcak bakmıyor' diyerek açık mesaj verdi
Haluk Bayraktar'dan iddialara çok sert tepki: İtibar suikasti...
Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Bakanlık inceleme başlattı!
Memurların toplu sözleşme süreci başlıyor: Talep 2024'te yüzde 70 zam
Avcılar Belediyesi HDP'lileri Akbelen'e taşıdı
Mevkidaşına açık açık iletti: Bakan Fidan'dan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki
30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor