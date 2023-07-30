Bilanço ağırlaştı! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 7 ölü 21 yaralı...

Kars'ta katliam gibi kaza meydana geldi. Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden şarampole yuvarlandı. Yolcu otobüsünün 55 metre yükseklikten düştüğü ve defalarca takla attığı ifade edilirken kazada bilanço ağırlaşıyor.

Kars Sarıkamış yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Sabah saatlerinde meydana gelen Kars otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor.Sabah saatlerinde Bursa Kars seferini yapan yolcu otobüsünün Karakurt Viyadüğü'nden düşmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.Kazanın şoförün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Otobüsün 55 metre yükseklikten düştüğü ve defalarca takla attığı bilgisi paylaşıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Kars'ta yolcu otobüsünün seyir halindeyken şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu."Kars'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."