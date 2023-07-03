İstanbul'da ele geçirildi! Tam 125 kilo

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında 26 Haziran'da Tuzla'da takibe aldıkları bir aracı durdurdu.Araçtaki iki kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada 125 kilogram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.