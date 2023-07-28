PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hain teröristlere göz açtırmıyor.Nokta operasyonlarına hız kesmeden devam eden MİT, terör belasının kökünü kazıyacak.Her geçen gün bir başarılı haberin daha geldi teşkilat bu kez Irak'ın kuzeyinde kendisini gösterdi.Sincar'da düzenlenen operasyonda bir terörist daha sarı torbaya girdi.MİT, PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.