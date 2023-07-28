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Marmara Denizi’ne korkunç anlar: Yolcular bayıldı! 15 yıllık kaptan: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Marmara Denizi'ndeki Avşa Adası'ndan Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında fırtına çıktı. Gemilerdekiler korkudan bayıldı. Kaptan, "15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 28.07.2023 - 10:36 Güncelleme: 28.07.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Marmara Denizi’ne korkunç anlar: Yolcular bayıldı! 15 yıllık kaptan: İlk kez böyle bir şey gördüm!Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı.

Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı.

Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.

Marmara Denizi’ne korkunç anlar: Yolcular bayıldı! 15 yıllık kaptan: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı.

Marmara Denizi’ne korkunç anlar: Yolcular bayıldı! 15 yıllık kaptan: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.

Marmara Denizi’ne korkunç anlar: Yolcular bayıldı! 15 yıllık kaptan: İlk kez böyle bir şey gördüm!
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