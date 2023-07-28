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'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek

ULAQ insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi Kama, komşu Yunanistan'da büyük panik meydana getirdi. Ege'deki dengeleri değiştirecek olan Kama'ya dikkat çeken Yunan basını, "Şeklinden dolayı düşmana verebileceği hasar sayesinde Kama, diğerlerinden oldukça farklı" sözlerine yer verdi. Haberde platformun Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getireceği belirtildi.

'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek
Ekleme: 28.07.2023 - 12:13 Güncelleme: 28.07.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek
ULAQ insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi Kama, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

Yabancı basın da, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden ülkeleri başında ise Yunanistan geliyor.

'Ege'deki dengeleri değiştirecek'

Yunan gazetesi Ethnos'un gündeminde ise Kama vardı. Haberde, 'Ege'nin yeni amfibi insansız aracı dünyanın her yerinde çalışıyor' denildi.

Haberin devamında ise söz konusu aracın 'Ege'de dengeleri değiştirilebileceğinde' bahsedildi.

Haberde, 'Türkiye'nin en hassas noktalarından biri şüphesiz Mavi Vatan'dır. Ancak Ege'nin yapısı ve adacıklı oluşumu işleri zorlaştırıyor' denildi.

Ankara'nın bu nedenle de atılım yaptığına dikkat çeken gazete, 'Kama, Türkiye'nin çözmek istediği sorunlar için etkili olabilecek bir platform.' denildi.

'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek

'Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek'

Haberde, 'ULAQ insansız hava araçları ailesinin yeni üyesi KAMA, Mavi anavatanda da kritik bir rol oynamanın yanı sıra Türkiye'nin iddialarına göre kendilerini dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek' ifadelerine yer verildi.

Kama keşif, gözlem ve devriye görevlerini yapabiliyor. Ancak gazeteye göre tek farkı bu değil. Çok önemli bir detayı daha var: Kama, düşmana ciddi hasar verebilen asimetrik bir eşya olarak kullanılabilir. Bu durum Kama'yı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği olarak biliniyor.

Çok gelişmiş bir kontrol ve iletişim sistemine sahip olan Kama, Starlin uydusuna bağlanıyor. Böylelikle Starlink'e sahip tüm ülkeler için potansiyel bir müşteri haline geliyor.

Eğer bir şeyler ters giderse Kama otonom sistemi sayesinde kendi kararlarını verebiliyor. İletişim kesilse bile hedefini yok etme ya da kendi kendini yok etme misyonunu başarıyla gerçekleştiriyor.

TCG Anadolu başta olmak üzere KAMA, tüm platformlarda ve tüm su üstü gemilerinde kullanılabiliyor. Aynı zamanda Kama'yı Kara Kuvvetleri de kullanabiliyor.

Yüksek seviyeli bir platform olması nedeniyle bu aracın düşmana zarar verme ve caydırma kabiliyeti yüksek oluyor.

Haberin devamında ise Türkiye'bu yıl sonuna kadar Kama'nın ilk prototipini üretme ve navigasyon testlerini yapmayı hedeflediğinden söz edildi.
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