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İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Malatya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Arapgir keşfedilmemiş eserleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlçede bulunan 2 bin yıllık kaya mezarları ve doğal kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor.

Ekleme: 28.07.2023 - 10:00 Güncelleme: 28.07.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor
Kente yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta ilçeye bağlı Sugeçti Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor.

'Bölgeyi çok sayıda turist ziyaret ediyor'

Kaya mezarlarının bulunduğu bölgenin define avcılarının hedefi olduğunu kaydeden gönüllü rehber Nihat Karaca, 'Burası dumanlı mağara kaya mezarları. Buraya çok sayıda yereli yabancı turistler ziyarete geliyor. Çok sayıda medeniyetin yaşadığı bir bölge. Üst bölgede bir de manastır var. Göllü olarak rehberlik yapıyorum, geçtiğimiz yıllarda dönemin valisi bölgeyi ziyaret etmişti. Öte yandan bölgeye çok sayıda defineciler geliyor ve bir çok tarihi yapıyı kırıp dökerek talan ediyorlar. Buna da çok üzülüyoruz' dedi.

'Bölgede 20'nin üzerinde tespit ettiğimiz kaya mezar var'

Arapgir'in tarihi derinliğine vurgu yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, 'Mezarların bulunduğu alan Sugeçti Mahallesi, bölgede çok sayıda doğal mağaraların yanı sıra yapma mağaralar ve 20'inin üzerinde tespit ettiğimiz kaya mezarları mevcut. Bölgenin alt kısmında 12'inci lejyon olarak tarif edilen Roma'nın en büyük eyalet merkezi 12'nci lejyonun Eskişehir vadisinde Arapgir'de uzun yıllar hakimiyeti devam ediyor. İpek yolu üzerinde konuşlanmış Narin kalenin bulunduğu alan özellikle Osmanlı'ya çok sayıda devlet adamı yetiştirdiği bir vadi. Dolayısıyla alan içerisinde çok sayıda tarihi varlığımız var' diye konuştu.
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