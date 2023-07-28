  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,98 - 30,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde uzun süredir tepki çeken gelir adaletsizliği, işçilere isyan bayrağı açtırdı. Önceki gün yayımladıkları ortak bildiride Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve yönetimini eleştiri yağmuruna tutan işçiler, "Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizleri. Bundan böyle attığınız her adımın, aldığınız her kararın sorumluluğu size aittir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
Ekleme: 28.07.2023 - 09:41 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
En düşük işçi ücretinin, en düşük memur maaşı seviyesine yükseltilmesini isteyen işçiler, ek protokol yapılarak toplu iş sözleşmesindeki ücretlerin de güncellenmesini talep etti.

Çankaya Belediyesi'nin "az maaş çok işçi" anlayışıyla yönetildiği vurgulanan bildiride, "Yerel seçimlerin arifesinde, değişimi gerçekleştirecek moral-motivasyon için seçmeni yeniden kendisine inandıracak bir kararlılık olmadan, içine düşülen bu bitkisel hayattan çıkmak mümkün değildir" denildi.

SON DAMLA BARDAĞI TAŞIRDI

Belediyede çalışan işçilerin büyük bir kısmının asgari ücret seviyesinde maaş alması, haftalardır biriken bir huzursuzluğa da beraberinde getirdi.

Çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliği son dönemde zirve yaparken, iş barışını ise tehdit eder noktaya ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda iş bırakma eylemi yaparak CHP'li belediyeyi protesto eden işçiler, bu kez ortak bildiri yayımlayarak seslerini yükseltti.

"Belediye ve sendika el ele vererek bizi asgari ücret sınırına çekmeyi başardınız" denilen ortak açıklamada Belediye Başkanı Taşdelen'e de sert göndermeler yer aldı.

CHP'YE SERT TEPKİ: SİYASİ TÜCCARLIK

Belde A.Ş., İmar A.Ş., ÇANPAŞ ve kadrolu işçilerin toplu sözleşmelerindeki ücret eşitsizliğinin yanı sıra sosyal haklarının da gasp edildiğini öne süren işçiler, "Bugüne kadar ekonomik ve sosyal alanda ezdiğiniz yetmezmiş gibi attığınız her adımın politik yükünü de Çankaya Belediyesi emekçilerine yüklediniz.

Gerçek değişim tabanda başlar. Tabanın değişim taleplerini göz ardı eden salt iktidar hedefi ise siyasi tüccarlıktır. Sadece çaresizlik üretir" ifadelerine yer verildi.
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
BM'den teröre destek! Skandal PKK ziyaretinin fotoğrafı ortaya çıktı
PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirildi
Kemer'de orman yangını sürüyor! Hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Ticaret Bakanı Bolat: Vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştı
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...
İmamoğlu ilk kez açık çağrı yaptı: Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor
Bakan Tunç duyurdu! Boş evler için teşvik sistemi getirilebilir: Hükümet düğmeye bastı
Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı
SGK ödeme tarihini açıkladı! Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi
Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması! Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamaktır
Foreign Policy’den çarpıcı Türkiye analizi! Başkan Erdoğan’ın başarısını üç kelimede özetlediler
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek