İstanbul’da çöp kaosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tüm iştiraklerde olduğu gibi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına da zam yapmadı. Seçim döneminde açlık edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi çalışanlarına enflasyonun altında zam yaparak personelini kıt kanaat geçinmeye mecbur bıraktı. İBB yönetimi 2022 yılı 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 16 fark ile İSTAÇ çalışanlarına Ocak 2023 yılında yüzde 10 zam yaptı. Personelin maaşına 2022-2023 döneminde yansıyan yüzde 26'lık zam sonrası net maaşları 13 bin TL'ye yükselen personele yeni zam verilmemesi İSTAÇ personelini isyan ettirdi.İstanbul'un temizliğinden ve temiz çevre düzeninden sorumlu olan şirket çalışanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı nedeniyle alamadıkları belirtilen zam nedeniyle iş yavaşlatma eylemi başlattı. Mart ayından bu yana devam eden iş yavaşlatma eylemi sürecinde İSTAÇ yetkilileri, İBB ve yetkili sendika arasında görüşmeler zam yapılmak istenmemesi nedeniyle tıkandı. Fatura İstanbulluya çıktı.İstanbul'daki 39 ilçe belediyeleri sorumluluk sahalarındaki çöpleri her gün belirli saat aralıklarında düzenli olarak toplayıp İSTAÇ tarafından işletilen İBB'ye ait katı atık aktarma merkezlerine götürdü. Ancak Mart ayından beri saatlerce kuyrukta bekletilen çöp arabaları zamanında sorumluluk alanlarına dönemediği için çöpler de birikti.İBB yönetiminin İstanbul'un temizliği için hayati öne sahip İSTAÇ'taki çalışanlara düşük zam vermesi sonrası Yenibosna, Başakşehir ve Tuzla gibi ilçelerde bulunan katı atık aktarma tesislerinde 4-5 saat sıra bekleyen ilçe belediyelerinin çöp arabalarında görevli personeller de yaşanan duruma isyan ettiSabah'ın haberine göre gece ve gündüz fark etmeksizin saatlerce kuyrukta bekledikleri için dert yanan çöp arabalarındaki personel isyan etti:*Tuzla Belediyesi personeli A.S: 4 aydır bu çileyi çekiyoruz. Sabah 09.00'da buraya ilk tura geliyoruz. Saat şu anda 13.20 bizim normalde 2'nci tura çıkmış ve tekrar buraya gelmemiz gerekirken biz henüz ilk turu tamamlayamadık. Aracı boşaltamadığımız için kendi sorumluluk alanımızdaki çöpleri de vaktinde toplayamıyoruz. Daha önceden 20 dakikada işimiz biterdi. Sorunsuz çalışırdık ama bu dönemde sürekli sorunlarla karşılaşıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla İBB yönetimi zam vermediği için İSTAÇ bu şekilde iş yavaşlatmış durumda ama vatandaş sorunu İBB'de değil de bizde buluyor. İBB çalışmayınca bizim elimizden bir şey gelmiyor.*Pendik Belediyesi personeli E. G: İBB yönetimi değiştikten sonra bizim başımıza bu geliyor. Evimize bile gidemiyoruz. Her gün bu şekilde. Ekrem İmamoğlu yönetimi, buradaki arkadaşlara yüzde 10 zammı layık görmüş. Haliyle onlar da haklarını arıyorlar. İSTAÇ çalışanlarına tabi ki saygı duyuyoruz. Ancak İBB yönetimi üzerine düşen sorumluluktan kaçamaz. Biz saatlerce burada bekliyoruz. Ne yemek yiyebiliyoruz ne de ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Önceden en geç 18.30'da evimizde olurduk. Şimdi saat 22.00'dan önce gidemiyoruz. Bu çöpleri atmadan diğer turlara da çıkamıyoruz. Bu nedenle sürekli aksamalar oluyor.*Zeytinburnu Belediyesi personeli Ç. D: Yıllardır bu işi yapıyoruz. Ama şu 4 aydır gerçekten eziyet çekiyoruz. Buradaki bütün arkadalar sabah 09.00'dan bu yana 4 saattir araçlarını boşaltmak için bekliyor. Bu artık bir sorun haline geldi. Her gün bu sorunla yüzleşiyoruz. Vatandaşımızın da bilmesini istiyoruz. Biriken çöplerin sebebi ilçe belediyeleri değil İBB yönetiminin iş yapmamasıdır. Lütfen tepkilerini İBB'ye göstersinler.*Bahçelievler Belediyesi personeli G. B: Ben dahil tüm arkadaşlar buradaki işlerin aynı AK Parti dönemindeki gibi hızlandırılmasını bekliyoruz. Bu İSTAÇ personeline olduğu kadar, bize ve tüm İstanbullulara haksızlıktır. Normalde en fazla 30 dakika süren iş şimdi 4-5 saat sürüyor ve bu durum gece de devam ediyor. Yani trafikle falan alakası yoktur. Burada işler ilerlemediği için biz de sürekli geç kalıyoruz. Artık bu atık merkezlerindeki işlerin eskisi gibi olmasını bekliyoruz.*Bağcılar Belediyesi personeli H.E: Bu yönetim geldikten sonra çöp boşaltmak gerçekten sorun oldu. Her yıl yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu yıl da arkadaşlara zam yapılmadığı gerekçesiyle iş yavaşlatma eylemi var. 5 aydır bizi burada esir aldılar. Olan bize ve İstanbulluya oluyor. Çöplerin birikmesini biz de istemeyiz ama İBB yönetiminin bu yönde bir niyeti yoktur. Sürekli biz fırça yiyoruz. Ama sizin aracılığınız ile vatandaşımız gerçekleri öğrensin, ilçe belediyelerinin bu işte bir parmağı yoktur.*Esenler Belediyesi personeli H. U: Diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz ilçe belediye yönetimi her ne olursa olsun vatandaşı mağdur etmemek için olanca gayreti gösteriyor bu yönde de talimat var ama İBB bu işi gerçekten suiistimal ediyor. Biz çalışıyoruz onlar sadece izliyor ona rağmen tepkiyi biz görüyoruz. Buradaki işlerin hızlandırılmasını bekliyoruz.