CHP'li Belediye Yine Sınıfta Kaldı! Engelli Vatandaşa Skandal Muamele

CHP’li Adana Büyükşehir belediyesine ait yolcu otobüsünün şoförleri, hastane randevusuna gitmek için araca binmek isteyen engelli tekerlekli sandalyeli Agid Aydemir’i (37), “Engelli rampası yok” “Otobüste bir engelli var” gerekçesiyle almadı. Bunun üzerine Aydemir, tekerlekli sandalye otobüsün önünü kesti ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Aydemir’i otobüse bindirdi. Yaşananların üzüntü verici olduğunu ifade eden engelli Aydemir, “Birinci otobüs engelli rampası olmadığı için almadı. Diğeri ise bir tane engelli olduğu için almadı ve gitmek istedi. Ben de önünü kestim ve polisi aradım. Daha önce üç engelli olduğu zaman ben otobüslere bindim. Şikayette bulunduğum için beni almıyorlar. Hatta aralarında adımı ‘Yol kesen’ koymuşlar. Birbirlerine bildirip beni almıyorlar. Polisler yardımcı olmasaydı randevuma yetişemeyecektim” dedi.

Olay Seyhan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, hastane randevusuna gitmek için eşiyle birlikte sabah otobüs durağına gelen Agid Aydemir, 132 numaralı belediye otobüsüne binmek için hareket etti, ancak şoför engelli rampası bulunmadığını söyleyerek almadı. Bir süre sonra gelen 135 numaralı otobüs sürücüsü ise araçta başka bir engelli yolcu bulunduğunu ileri sürerek Aydemir'i yine otobüse kabul etmedi. Hastaneye yetişemeyeceğini belirten Aydemir, tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önüne geçerek aracın hareket etmesini engelledi ve yardım için polisi aradı. Durağa gelen ekipler, Aydemir ile eşini otobüse bindirdiler.Hastanedeki ultrason randevusuna gitmek için 08.00'de eşiyle birlikte durağa geldiklerini anlatan Aydemir, 'İlk gelen otobüs engelli rampasını olmadığını söyleyerek almadı ve gitti. İkinci otobüs geldi bu kez araçta bir engelli olduğunu ikinciyi alamayacağını söyledi. Ben de sinirlendim ve aracın önünü kesip polisi aradım. Randevuma yetişmek için yapmak zorundaydım. Daha önce aynı otobüslerde birden fazla engelli yolcu ile gittiğimi biliyorum. Kendilerini şikayet ettiğimi için beni almıyorlar. Hatta kendi aralarında adımı 'yol kesen' koymuşlar. Beni gördüklerinde birbirlerini arayıp almıyorlar. Belediye yetkililerine sesleniyorum, bu yapılan gerçekten çok ayıp. Şoförleri uyarsınlar' ifadelerini kullandı.