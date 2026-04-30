Gizli Yazışma Ortaya Çıktı! ABD-İran Savaşının Seyrini Değiştirecek Plan

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, ABD yönetimi Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak amacıyla uluslararası bir koalisyon oluşturmak için harekete geçti.Trump yönetimi, diğer ülkelerin katılımını sağlamak üzere diplomatik girişim başlatırken, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Nisan tarihini taşıyan bir telgraf, planın detaylarını ortaya koydu.Habere göre, söz konusu telgrafta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un ortak girişimi olarak tanımlanan 'Denizcilik Özgürlüğü Yapısı'nın (MFC) kurulmasını onayladığı belirtildi.Telgrafta, 'MFC, Orta Doğu için çatışma sonrası deniz güvenliği mimarisinin kurulmasında kritik bir ilk adımı oluşturmaktadır' ifadeleri yer aldı. Bu çerçevenin, uzun vadeli enerji güvenliğini sağlamak, kritik denizcilik altyapısını korumak ve hayati deniz yollarında seyrüsefer özgürlüğünü sürdürmek için gerekli olduğu vurgulandı.Planın bir ayağını Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülecek diplomatik merkez oluştururken, diğer ayağını ise Pentagon'un Florida'daki CENTCOM karargahından yöneteceği operasyonel yapı oluşturacak. Pentagon bileşeninin, gerçek zamanlı deniz trafiğini koordine edeceği ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerle doğrudan iletişim kuracağı ifade edildi.ABD büyükelçiliklerine gönderilen talimatta, diplomatik girişim notasının 1 Mayıs'a kadar ortak ülkelere sözlü olarak iletilmesi istendi. Ancak Rusya, Çin, Belarus ve Küba gibi ülkeler ile 'ABD düşmanları' olarak tanımlanan diğer aktörlerin bu kapsam dışında tutulacağı belirtildi.Telgrafta, katılımın yalnızca askeri unsurlarla sınırlı olmayacağı; diplomasi, istihbarat ve bilgi paylaşımı, yaptırımların uygulanması ya da deniz gücü varlığı gibi farklı biçimlerde olabileceği ifade edildi. Ayrıca, ülkelerden mevcut bölgesel denizcilik yapılanmalarından çekilmelerinin beklenmediği de vurgulandı.İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, bir dönem dünya petrol ve doğalgaz taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin su yolunu abluka altına almasıyla neredeyse durdu.ABD'nin bu yeni koalisyon girişimi, çatışmayı çözme çabalarının çıkmaza girmesinin ardından gündeme geldi. Washington yönetiminin aynı zamanda İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukası uygulayarak petrol ihracatını sınırlamaya çalıştığı da ifade edildi.