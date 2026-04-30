Türkiye'den Tunus'a Dev Destek! Gençler İçin Harekete Geçtiler

Türkiye ile Tunus arasındaki köklü dostluk ve iş birliği, eğitim ve istihdam alanında atılan yepyeni adımlarla güçlenmeye devam ediyor.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus'un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde kurulan 3 yeni mesleki eğitim platformu, düzenlenen resmi törenle gençlerin hizmetine sunuldu.Gençlerin mesleki becerilerini artırmayı hedefleyen projelerin açılış törenine; Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Riyad Şevved, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.Törende konuşan Bakan Şevved, Türkiye ile yürütülen bu ortak çalışmaların mesleki eğitim alanında son derece somut ve nitelikli sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.İş gücü piyasasındaki hızlı dönüşüme vurgu yapan Şevved, daha önce hayata geçirilen güneş enerjisi ve dizel motor platformlarının da istihdama büyük katkı sağladığını hatırlattı.Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise hayata geçirilen bu tesislerin iki ülke arasındaki sarsılmaz iş birliğinin en güzel yansımalarından biri olduğunu belirtti.TİKA ile Tunus Mesleki Eğitim Ajansı arasındaki ortaklığın başarıyla ilerlediğine dikkat çeken Büyükelçi Demircan, Türkiye'nin 2013 yılından bu yana Tunus genelinde eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve kültür gibi çok çeşitli alanları kapsayan toplam 20 projeyi başarıyla tamamladığını aktardı.Hizmete açılan yeni platformlar, Tunuslu gençlerin teknik kapasitelerini artırarak iş dünyasına entegrasyonlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında kurulan tam donanımlı soğutma ve iklimlendirme eğitim atölyesi, yılda yaklaşık 480 öğrenciye pratik eğitim verme kapasitesine sahip.Ayrıca Kelibia kentinde kurulan bilgisayar destekli tekstil tasarım laboratuvarı sayesinde gençlerin dijital becerileri üst seviyeye çıkarılacak.