Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Sumud Filosu açıklaması

İsrail'in Gazze Şeridi'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki geldi.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in söz konusu saldırıyla yalnızca bir yardım girişimini hedef almadığını, aynı zamanda temel insani değerleri de yok saydığını ifade etti.Açıklamada, kadın ve çocukların da etkilendiği saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:İsrail, Gazze'deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesi; kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlemektedir. Bu suçların failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.Nitekim İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na yönelik önceki saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız döneminde başlatılan soruşturma iddianameye dönüşmüş, yargılama süreci başlamıştır.Bu süreç, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesidir. Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.Adalet Bakanlığı olarak; Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde, vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz.