Hassan Elektrik bu yıl da devler arasında yerini aldı

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye'nin bu yıl 16'ıncısını gerçekleştirdikleri ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ‘Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın sonuçları belli oldu.Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin geçen yıl çok hızlı bir büyüme oranı yakaladıklarını ortaya koydu. Araştırmada yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde 148,7 artarak 7 trilyon 986 milyar liraya çıktı.Şanlıurfalı girişimci iş insanı Hasan Kaytan'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Hassan Elektrik 2021 yılında olduğu gibi bu yılda listede kedine yer buldu. 2021 yılında 1 milyar 519 milyon 470 bin 607 TL tutarındaki net satış büyüklüğü ile 371'inci sırada yer alan Hassan Elektrik, bu yıl 3 milyar 655 milyon 664 bin 112 TL tutarındaki net satış büyüklüğü ile 29 basamak yükselerek listenin 342. sırasında yer aldı.Hasan Kaytan'ın 2008 yılında henüz 25 yaşındayken kurduğu Hassan Elektrik A.Ş. elektrik ve enerji sektöründeki şirketlere birçok alanda hizmet veriyor. 20'den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, 5 bine yakın firma ile çalışıyor.