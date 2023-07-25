Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı: Gece saatlerinde tahliye edildi

Büyükçekmece'de, özel bir bakımevinde görev yapan çalışanın hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bakımevine giderek incelemede bulundu. İncelemelerin ardından bakımevi kapatılırken, görüntülerde yer alan çalışan ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bakımevinde kalan bakıma muhtaç kişiler ise gecenin ilerleyen saatlerinde tahliye edilerek çevredeki bakımevlerine yerleştirildi.Konu ile ilgili İstanbul Valiliği ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.