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Film gibi olay! Öldü diye haberi bile yapıldı ancak o hayata sarıldı: Doktorları bile şaşırttı

Denizli'de 23 yaşındaki Atakan Çobanlar, 7'nci kattaki balkonundan düşerek zemine çakıldı. 'Öldü' diye haberleri bile yapıldı. Ancak o hayata sımsıkı sarıldı. Tam 9 ameliyat geçiren Atakan Çobanlar, 2.5 yılın ardından adım atmaya başladı. Mucizesi, doktorları bile şaşırttı. İşte film gibi hayat hikayesi…

Ekleme: 24.07.2023 - 11:58 Güncelleme: 24.07.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Film gibi olay! Öldü diye haberi bile yapıldı ancak o hayata sarıldı: Doktorları bile şaşırttıŞaşkına çeviren olay 16 Mayıs 2020 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir esnaf polisi arayarak, üst katlardan bir şahsın aşağı düştüğünü açıkladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahsı ambulansa alarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerde, öldüğü iddia edilen şahsın Atakan Çobanlar olduğunu ve oturduğu 7. kattaki evinin balkonunda aşağı düştüğünü belirledi.

Film gibi olay! Öldü diye haberi bile yapıldı ancak o hayata sarıldı: Doktorları bile şaşırttı

'ÖLSEYDİ HİSSEDERDİM'

Tanıdıklarının okuduğu haberlerden kendisini ölü olarak bildiğini anlatan Atakan Çobanlar, 'Ben o geceyi hatırlayamıyorum. Nedenini ben de tam olarak bilmiyorum. Kanımda alkol veya başkan hiçbir madde zaten çıkmadı. Düşmenin etkisiyle gelen acıyla o anların silindiğini tahmin ediyoruz.

Ben hastaneye ameliyata girmişim, annem kapının önünde, başkaları 'Atakan'a ne oldu?' diye sormuşlar. Haberlere bakınca herkes 'öldü' demiş. Annem o esnada 'O ölmedi, ölseydi ben net hissederim' demiş.

Devam eden operasyonlarda, doktorlar ayağım kum gibi olduğu için kesilmesi gerektiğini söyledi ve 9 kere ameliyat oldum. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde ortalama 1 buçuk senede gördüğüm tedavi sonrası şu an her şeyi yapabiliyorum' dedi.

Film gibi olay! Öldü diye haberi bile yapıldı ancak o hayata sarıldı: Doktorları bile şaşırttı

'TEK HAYALİM...'

Yaşadığı olaydan sonra hayatının birçok yönden değiştiğini söyleyen Atakan Çobanlar, şöyle konuştu:

'Düştükten sonra toplam 2 buçuk senede kendimi toparladım. Babam bana çok konuştu. Hastanede bilincim kapalı olduğu zaman, bana 'Oğlum umudunu kaybetme yoksa o zaman kaybetmeye başlarsın' dedi.

Sonra zaten koronadan babamı kaybettim, ben ama her zaman kazanacağıma inanıyordum. Düştükten sonra nişanlımı kaybettim, hayatını devam ettirebilir, kimse 7. kattan düşmüş biriyle devam etmek istemez zaten.

Tek bir hayalim asker olmak. Kendi doktorlarım adım attığına değil ayaklarını kıpırdattığına şükür edin dedi ailem. Bunları yapmam herkesi şaşırttı.'

Film gibi olay! Öldü diye haberi bile yapıldı ancak o hayata sarıldı: Doktorları bile şaşırttı
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