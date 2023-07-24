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Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 24.07.2023 - 08:58 Güncelleme: 24.07.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Mobil Radarı 'MORAD-12' tarafından lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-4305' ve Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61' ile botu durduran ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-4305' ile lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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