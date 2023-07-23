Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, yarın (23.07.2023) öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 25°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 26°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 25°C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 26°C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 27°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 41°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 30°C, 44°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 27°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA 23°C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT 16°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 13°C, 33°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 22°C, 30°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 36°CAz bulutluSAMSUN 20°C, 31°CAz bulutluTOKAT 15°C, 34°CAz bulutluTRABZON 23°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 14°C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 12°C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 19°C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN 16°C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 26°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 26°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 30°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGüney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısının açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı sabah saatlerinde 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi. İGF