Afyonkarahisar'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 ölü, 14 yaralı

Afyonkarahisar'da Çay ilçesi çıkışında mevsimlik tarım işçilerine taşıyan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Araç ardından yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarpıp devrildi.Kazada, minibüsteki 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.Olay yerinde Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel de incelemede bulundu.Kazayı görüp müdahale eden Turgut Öztürk, AA muhabirine, tarlada çalıştığını şarampole devrilen minibüsün sesini duyunca olay yerine geldiklerini söyledi.Minibüsten önce yaralıları çıkarttıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:"Cenazeler alt taraftaydı. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık, sonra da jandarmaya haber verdik. Minibüstekilerin durumu çok kötüydü, perişandı. Yaralı da çoktu. Ölenler hepsi bölgenin insanı, vişne ve kiraz toplayan tarım işçileri. Hayatını kaybedenlere Allah, rahmet eylesin."Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.Yaşamını yitirenlerin isimlerinin S.A. (15), Ü.C.A. (19), G.B. (60), M.C. (65), N.T. (63), H.K. (51), P.B. (60) olduğu belirtildi. Yaralılarının isimlerinin ise B.K., H.Ç., F.Ç., Z.M., S.T., Ö.T., Ş.A., M.B., H.E., Z.D.Ç., A.Ç., E.U., B.E. ve M.H. olduğu kaydedildi.Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralı işçileri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde ziyaret etti.