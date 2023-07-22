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CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla İl Başkanı'nın "paraları partiden gidiyor" sözleri sonrası, Halk TV ile olan tüm ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
Ekleme: 22.07.2023 - 20:25 Güncelleme: 22.07.2023 - 20:26 / Editör: Ozge Selin
CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, adeta itiraf niteliğinde bir açıklamada bulunarak, Halk TV ve Sözcü TV'nin parasının CHP'den geldiğini söylemişti.

Son dönemde Halk TV'de CHP başta olmak üzere muhalefete yönelik eleştirilere yer verilmesi, parti yönetimini rahatsız etmiş olacak ki, söz konusu kanal ile olan sözleşmelerini bitirme kararı aldılar.

CHP, Halk TV ile sözleşmesini sonlandırdı
CHP'nin Ankara 54. Noterliği'nde gönderdiği fesihnamede şu ifadelere yer verildi:

CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi

Sayın muhatap, tarafınızla müvekkil Cumhuriyet Halk Partisi arasında, 01.01.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 9.11. numaralı maddesi ile zaten daha önce varsa tarafınızla imzalanmış tüm sözleşmeler sonlanmıştı.

01.01.2023 tarihli sözleşmenin 6.3. maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir.

Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ve sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimiz, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınamayacağını ve bu güne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz.

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