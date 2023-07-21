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WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp kullanıcıları, artık bir numarayı kaydetmeden uygulama üzerinden arayabilecek ve yeni bir sohbet başlatabilecek.

Ekleme: 21.07.2023 - 11:24 Güncelleme: 21.07.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Şimdi ise şirket, numara kaydetme devrini tamamen kapatacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, uygulama içinde rehbere kayıtlı olmayan numaralar ile sohbet başlatabilme özelliğini kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Daha önce, rehberde kayıtlı olmayan kişilerle farklı yollar aracılığıyla sohbet edilebiliyordu. Ancak bunu uygulama içinden yapmak mümkün değildi.

WhatsApp'ta rehbere kayıt devri bitiyor

Ayrıca iOS üzerinden WhatsApp kullanıyorsanız, sohbet listesinden yeni sohbet başlat seçeneğine dokunduktan sonra arama çubuğuna kayıtlı olmayan telefon numarasını girerek bu numara ile yeni sohbet başlatabileceksiniz.

Böylelikle, artık WhatsApp üzerinden sohbet başlatmak istediğiniz numarayı rehberinize kaydetmenize gerek kalmayacak.

Bazı kullanıcılar bilinmeyen numaralardan çağrı geldiğinde WhatsApp üzerinden kim olduklarını öğrenmek için onları kaydedip fotoğraflarına baktıktan sonra rehberlerinden silmeyi unutabiliyor.

Bu özellikle beraber artık telefon numaraları rehbere kaydedilmeden WhatsApp üzerinden görüntülenebilecek.

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak
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