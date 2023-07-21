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Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'uyla uyumlu olduğunun tescil edildiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleyle gri listeden çıkartmaya kararlı olduklarını söyledi.

Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Ekleme: 21.07.2023 - 10:15 Güncelleme: 21.07.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden itibaren attığı adımlarla dünya piyasalarına ve yatırımcıya güven veriyor.

Ekonominin başına geçen Şimşek, Türkiye'nin mali anlamda güvenilirlik seviyesini de artırmak için yeni bir hedef koydu.

Ülkeleri kara para aklanması ve terör finansmanı gibi alanlarda denetleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) paylaşımını alıntılayan Şimşek, bu alanda Türkiye'nin katettiği yolu paylaştı.

Türkiye 40 standardın 39'una uyumlu

FATF tarafından açıklanan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız.

Türkiye neden gri listede?

FATF; karapara aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik eden bir organizmadır.

Türkiye, 21 Kasım 2021'de kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından gri listeye alınmıştı.
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