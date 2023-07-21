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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

CHP'de gündem darbe toplantısıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yapılan gizli toplantı, genel merkezi karıştırdı. Katıldığı canlı yayında değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu ile destekçilerini "Tekrarı olursa gereğini yaparım" diyerek uyaran Kılıçdaroğlu ise tüm planını hazırladı. Pazar günü yapılacak Parti Meclisi'nde kılıçların çekileceği iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar…

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekleme: 21.07.2023 - 12:38 Güncelleme: 21.07.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Muhalefetin gündemi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin ağır topları ile yaptığı darbe toplantısıydı. Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yükselen istifa ve değişim çağrısı sonrası parti içinde gerilim tırmandı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

GÜNDEM İMAMOĞLU'NUN DARBE TOPLANTISI

Genel başkan olmak için destek arayışına başlayan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM'sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle online görüşme yaptı. Skandal darbe toplantısının 15 dakikalık bölümünün internete sızması ile genel merkez bir kez daha karıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

İSTİFALARI İSTENİYOR

Toplantıya katılanlar, durumun etik olduğunu dile getirirken parti içinde kazan kaynadı. Darbe toplantısında olduğu belirlenenlerin istifa etmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıldı. MYK'yı olağanüstü toplayan ve toplantı görüntüleri karşısında büyük şok yaşayan Kılıçdaroğlu ise hamlelerini sıralamaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

GÖZLER PAZAR GÜNÜNDE...

CHP'nin pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesi belediye başkanlarını genel merkeze çağırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

Yarın saat 13.00'te yapılacak o toplantıya, değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı açıklandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı belirtilen toplantıda Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın olmayacağı vurgulandı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

'TEKRARI OLURSA...' UYARISI

Dün gece katıldığı canlı yayında, kendisini devirmek için yapılan darbe toplantısı ile ilgili ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Çevrimiçi toplantıyı etik bulmadım. Ülkenin bu kadar sorunu varken, CHP'nin iç sorunlarının bir tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor. Tekrarı olursa gereğini yaparım' diyerek rahatsız olduğunu vurguladı.

Açık açık Ekrem İmamoğlu'na destek verenlere 'görevden alınacakları' yönünde mesaj yolladı.

'BELEDİYE BAŞKANI OLSUN...'

Kemal Kılıçdaroğlu 'Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını ister misiniz?' sorusunu ise 'olmasını isterim' diye yanıtladı. Bu cevabı ile genel başkan olmak isteyen İmamoğlu'na 'Belediye başkanlığında kalmaya devam et' mesajı yolladı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

Tüm bu tartışmalar sürerken herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe toplantısına karşı yapacağı hamleyi merak etmeye başladı.

PLANINI HAZIRLADI

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin, kulislerdeki o iddiayı açıkladı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını hazırladı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

KILIÇLAR ÇEKİLİYOR...

Pazar günü yapılacak CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında değişim isteyenlere karşı sert bir konuşma yapacağı ve tam anlamıyla kılıçların çekileceği iddiası ortaya atıldı.

CHP liderinin yakın çevresine 'Her şeyin farkındayım ve PM'deki sunuş konuşmamda ne olduğunu herkes görecek. Kamuoyu önünde tartışmaya gerek yok' dediği de konuşuluyor…



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