Taksim’de yürek sızlatan görüntü: Köpek yürüyen merdivene sıkıştı

Taksim'de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı.Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü.Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi.Bazı vatandaşlar ise tepki gösterenlere "Onun canı senden daha çok yanıyor. Niye bu kadar çok konuşuyorsunuz" diye karşılık verdi.