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CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü

CHP ve İyi Parti arasında yerel seçimler için ittifak görüşmelerine start verilirken, İyi Parti cephesinde Adana, Mersin ve Manisa gibi illerde kendi adaylarının desteklenmesi talebi masada. CHP cephesinde ise konuyla ilgili olumlu görüş hakim.

CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü
Ekleme: 17.07.2023 - 09:38 Güncelleme: 17.07.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü
Genel seçimlerde alınan yenilginin ardından Millet İttifakı dağıldı.

İttifakın lokomotif partileri olan CHP ve İyi Parti'de peş peşe iç hesaplaşmalar başladı.

Daha sonra Meral Akşener, olağan kurultaydaki açıklamasında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu ve “İnsafınız kurusun. Neymiş? İstanbul, HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Akşener'in sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye gitti

Yaşananların ardından CHP cephesinden sürpriz bir görüşme talebi geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener ile görüştü.

Görüşmenin ana gündem maddesi yerel seçimlere ilişkin yol haritası olurken 'Yeniden bir ittifak olacak mı?' sorusu akıllara gelmeye başladı.

İyi Parti daha çok büyükşehir istiyor

İki parti de yerel seçimlere yapılacak bir ittifaka olumlu bakarken, İyi Parti'nin bu kez daha çok büyükşehir istediği biliniyor.

Hal böyle olunca İyi Partililer bu kez ittifak teklifinin CHP'den gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Adana, Mersin, Manisa...

Yine İyi Parti; Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerde kendi adaylarının desteklenmesini istiyor.

CHP'de ise bazı büyükşehirlerin bu kez İyi Parti’ye bırakılabileceği görüşü hakim.
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