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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan, Katar ve BAE olmak üzere Körfez turuna çıkıyor. 25 milyar dolarlık yatırım hedefiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde 18 Temmuz'da önce Katar'a ardından da Suudi Arabistan ve BAE'ye gidilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Ekleme: 16.07.2023 - 09:43 Güncelleme: 16.07.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Türkiye, Körfez ülkeleriyle yeni dönemin kapısını atılan karşılıklı adımlarla araladı.

Gittikçe derinleşen ilişkiler meyvesini vermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez ülkelerine bir dizi ziyarette bulunacak.

İlk ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz Salı günü ise Katar'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise 19 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.

25 milyar dolarlık yatırım hedefi
25 milyar dolarlık yatırım hedefinin planlandığı gezide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretlerde kalabalık bir iş insanı grubu da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretlerde kalabalık bir iş insanı grubu da eşlik edecek.

200 iş insanı da eşlik edecek
Buna göre Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu da (DEİK) 200 iş insanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ziyaretlerde yer alacak.

Erdoğan üç ülkede DEİK tarafından düzenlenen iş forumlarına da katılacak.

Forumlar düzenlenecek
İş forumları, Cidde, Doha ve Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Ekonomik iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı Körfez turunda, savunma sanayii, enerji, sağlık, tarım, gıda, inşaat, lojistik, altyapı, e-Ticaret, petrokimya ile ilgili anlaşmalara imza atılacak.
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