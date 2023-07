Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hepinize sevgilerini muhabbetlerini iletmek istiyorum. Hain kalkışmayı durdurmak için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik bir ortamda darbeye kalkışanlar milli iradeye karşı olanlardır. Milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır. Bütün darbeciler tabiatları gereği gayri millidirler.Milli yürekler sadece darbeyi durdurmakla kalmamıştı. Dünya demokrasi tarihine geçmesi gereken bu şanlı direniş dünyada gerekli sahiplenmeyi ortaya koyamamıştır.Biz bu dünyada milletin üzerinde güç görmedik diyen Erdoğan'ın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'ndan vazgeçmeyeceğiz diyenler olarak buradayız. Çanakkale, Yenikapı ruhuyla buradayız.Bir daha yaşanmaması için hain kalkışmayı unutmuyoruz ve unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi meclisimizi terk etmeyen vekillere şükranlarımı sunuyorum.Tüm vatandaşlarımızı TBMM'ye gelerek 15 Temmuz fotoğraf sergisini görmeye özellikle davet ediyorum.İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:Saygıdeğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de hayırlı bereketli uzun ömürler diliyorum. Meydanları dolduran vatan evladına da saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Türkiye'nin her yerinde bir taraftan ihanet kol geziyor bir taraftan kahramanlık destanları yazılıyordu. Kahramanlık destanı yazılan yerlerden biri Gazi Meclis'tir.O sıcak akşamda neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Allah memleketimizi bu tür belalardan uzak tutsun. 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. Bu darbe teşebbüsü milleti yok etmeye odaklandı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, arkasında darbeyle birlikte ülkemizin emparyalist güçler tarafından işgaline zemin hazırlayacak bir teşebbüstü. İç savaşı tetiklemek üzere, kökü dışarıda olan bir teşebbüstü.TBMM'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimi düzenlendi. TBMM Şeref Holü'ndeki törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından 15 Temmuz anısına hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını, darbe gecesinde dönemin TBMM Başkanı olarak Meclis Genel Kurulu'nu açan İsmail Kahraman yaptı. Kahraman, darbe girişiminde Meclis'te yaşananları anlatarak, o gecenin unutulmaması gerektiğini belirtti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin 2 tarafı olduğunu ifade ederek, 'Bir tarafında alçaklık, karanlık, insanlara ve millete karşı düşmanlık, bir tarafta hile ve desise, yabancıların emelleri ile kendi emellerini tevhit etmiş emperyalistlerin uşağı olan zihniyet, ülkeyi bir darbeye, darbenin ardından iç savaşa ve belki de ardından bazı emperyalist güçlerin işgaline hazırlamak üzere teşebbüse geçmiş olan ve esasında önceden çok iyi hazırlanmış, planlanmış bir darbe teşebbüsünün aktörleri. Diğer tarafta ise hiçbir şeye hazırlanmamış, spontane olarak yollara çıkmış, milli birliği ve beraberliği korumak için canını siper etmiş, meydanları doldurmuş, millet iradesine sahip çıkmak kararlılığıyla her yeri, bütün alanları darbecilerin karşısına çıkarak kapatmış olan, şuuruna, gerçekten geleceğine sahip çıkan demokrasisine, ülkesine, bayrağına, mukaddesatına sahip çıkan bir millet. 15 Temmuz 2016 gecesi kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı, kötülüğün de iyiliğin de zirvede olduğu unutulmaz bir geceydi. O geceyi sadece o gecede yaşanan hatıraları canlı tutmak bakımından değil, aynı zamanda milletimizin karşısına bir daha böylesine meşrun bir saldırı çıkmasın diye çok iyi şekilde anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız' diye konuştu.15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Şehitlerimizin her biri sadece şehitler kervanının isimleri, oraya yazılmış birer unsuru, kahramanı değil, aynı zamanda milletin gönlünde kıyamete kadar yaşayacak, milli iradeyi düşmanın çizmesi altında çiğnetmeyen asil ve aziz kahramanlar olarak anılacaklardır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir hikaye gibi değil, bir destan gibi anlatacağız.15 Temmuz'u bir masal, hikaye gibi değil, aynı zamanda ders çıkarılacak bir demokrasi dersi olarak anlatacağız. Bu milletin geleceğini aydınlık kılan milli günlerimizden biri olarak, Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağız, yaşatacağız. Bu çerçevede emeği geçen herkesin kişisel hikayelerinin üstünde, bir ortak ulusal hikayeye sahip olmanın kıvancını da kıyamete kadar yaşayacağız. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Bütün bu 'Su uyur, düşman uyumaz' tezini bilen milletimiz; bu millete karşı ihanet içerisinde olma potansiyeli bulunan, dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Farklılıklarımızı milli meselelerde bir kenara bırakacağız. Allah'ın izniyle bu milleti kıyamete kadar yaşatacağız. Bu ülkeyi kıyamete kadar hep birlikte bayrağının gölgesinde özgürce yaşadığımız, dünyanın en güzel ülkesi olarak var olması için gayret sarf edeceğiz.'Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Meclis'te çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.